Шамильский район, Дагестан, , 08:36 — REGNUM В Дагестане предстанет перед судом глава села Голотль Шамильского района по делу о самозахвате земельного участка стоимостью более 400 тыс. рублей. Против чиновника возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что в 2016 году обвиняемый оформил в свою собственность земли площадью около 1 тыс. кв. м. При этом он обошелся без проведения торгов и обращения в уполномоченные органы. Чиновник заверил подписью и печатью выписку из похозяйственной книги о принадлежности ему данного участка на праве пожизненно наследуемого владения.

На основании этих подложных документов местный отдел управления федеральной регистрационной службы зарегистрировал за обвиняемым право собственности на эту землю, цена которой более 400 тыс. рублей.

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