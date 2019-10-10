Москва, , 08:31 — REGNUM Количество пользующихся услугами такси пассажиров в России выросло в 4 раза с 2008 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным государственной службы, приводимым RT, в 2008 году количество пассажиров, перевезённых такси, составило 7,3 млн, в 2018 году данный показатель увеличился до 30,1 млн.

При этом, согласно данным Росстата, количество пассажиров, перевезённых поездами за этот же период, снизилось с 1,3 млрд в 2008 году до 1,1 млрд в 2018 году. Общее число перевезённых транспортом пассажиров также уменьшилось с 25 млрд в 2018 году до 18 млрд в 2018 году.

Отметим, ранее, 5 октября, Росстат сообщил о том, что количество домашних телефонов в России сильно сократилось за последние 10 лет.