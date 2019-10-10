Москва, , 08:22 — REGNUM Педагогам стоить подбирать слова и доносить детям информацию в приемлемой форме. Об этом зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, комментируя увольнение воспитателя из детского сада в Таганроге (Ростовская область) за пояснение выражения «посадить на кол» из сказки «Конёк-Горбунок».

"Вроде и те правы, и не надо было её увольнять. И родители вроде правы, если ребёнок пришёл домой и начал пугаться. Роль педагога и состоит в том, чтобы объяснить. Их и учат для этого, чтобы находить такие слова, чтобы объяснять, тем более детям садовского возраста, чтобы они не пугались и понимали. А если они не могут это понять, то не надо и рассказывать об этом», — цитирует собеседника «Говорит Москва».

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2019 года в таганрогском детском саду № 43 во время чтения сказки «Конёк-Горбунок» один из воспитанников попросил пояснить, что значит выражение «посадить на кол?» Педагог разъяснила, что «человека посадили на кол, кол проходил через тело человека и потом человек умирал».

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