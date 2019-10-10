Оренбург, , 08:17 — REGNUM В Оренбургской области избрана мера пресечения в отношении старшего участкового уполномоченного полиции села Черный Отрог ОМВД России по Саракташскому району. Он взят под домашний арест, апелляция правоохранителя оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном суде.

Сторона обвинения подчеркнула, что полицейский может оказать давление на потерпевших и свидетелей, тем самым повлиять на ход расследования уголовного дела, поэтому участковый должен находится под домашним арестом.

По версии следствия участковый превысил должностные полномочия, применив в отношении двух мужчин физическое насилие с использованием электрошокера.

Напомним, в августе к правозащитникам обратился житель Черного Отрога, который заявил, что из него вбивали признательные показания в краже денег. В сентябре 2019 года силовики возбудили уголовное дело по факту пыток электрошокером. Полиция со своей стороны заявила о служебной проверке.

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