Владивосток, , 09:15 — REGNUM Жизнь и здоровье госслужащих аппарата Законодательного Собрания Приморья застраховали на 2019 год всего за 100 тыс. рублей. При этом сумма страховых выплат превышает 100 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно информации на портале госзакупок, на оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья государственных гражданских служащих аппарата Законодательного Собрания Приморского края из средств краевого бюджета предлагалось потратить 405 тыс. рублей — такова была начальная стоимость контракта.

В открытом конкурсе приняли участие две страховые компании, которые предложили цену за данную услугу в объёме 171 765 рублей и 100 000 рублей. В итоге контракт был заключен с АО «Группа страховых компаний «Югория», предложившей цену в четыре раза меньше первоначальной цены контракта.

Госслужащие Заксобрания Приморья могут рассчитывать на страховые выплаты в случае смерти, инвалидности, телесных повреждений, травм в период прохождения гражданской службы.

Высшим должностным лицам положена выплата в сумме 1 млн рублей, младшим — 500 тыс. рублей. Всего размер страховых выплат по договору страхования составляет 104 миллиона рублей. Застрахованы в краевом парламенте Приморья 105 человек. Среди них и депутаты, занимающие должности в Заксобрании на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за счёт региональных бюджетов происходит страхование жизни и здоровья чиновников, в том числе по бытовым страховым случаям, не связанным с исполнением должностных обязанностей.