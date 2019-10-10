Пермь, , 07:53 — REGNUM В Перми обновляют изображения на заборе завода «Пермские моторы», который считается самым длинным арт-объектом города. Помимо изображений самолетов с пермскими моторами, теперь на арт-объекте появились и фигуры летчиков и, а также конструкторов, сообщает портал 59.ru.

Музей авиации под открытым небом демонстрирует историю создания двигателя: от стадии проектирования до поднятия самолета в небо. Всего будет изображено 19 самолетов, пять вертолетов, четыре авиадвигателя, два редуктора, две ракеты, отмечает ТК «РифейПермь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года пермяки забили тревогу, заметив, что изображения на известном арт-объекте начали уничтожать. Тогда в пресс-службе завода пояснили, что музей готовят к обновлению, новые изображения будут также в авиационной тематике. Планировалось, что работы завершатся до конца сентября.

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