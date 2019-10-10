Тюмень, , 07:49 — REGNUM В Тюмени в связи со строительством инженерных коммуникаций перекроют улицу Невскую на два года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы города.

Карта объезда Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Движение будет перекрыто по ул. Невской на участке от ул. Магнитогорской до ул. Транспортной в период с 20 октября 2019 по 15 августа 2021 года.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени опубликовал карту объезда для автомобилистов по ул. Пархоменко, ул. Магнитогорская, ул. 9 Января и межквартальным проездам.