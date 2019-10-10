Пермь, , 07:13 — REGNUM В Кизеле Пермского края в детских садах отсутствует бесплатное питание для детей-инвалидов, которое, согласно закону, положено этой категории воспитанников дошкольных учреждения дважды в день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, в муниципальных детских садах города числится 25 детей с ограниченными возможностями здоровья. Финансирование такой меры господдержки, как льготное питание, в бюджете города не учли. Муниципальный правовой акт по поводу льготы отсутствует.

Градоначальнику внесено представление. Прокуратура потребовала исправления ситуации.