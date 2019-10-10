Абакан, , 07:11 — REGNUM Власти Хакасии заявили о том, что намерены «свести к минимуму» число лесных пожаров в 2020 году.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерство природных ресурсов и экологии, к 9 октября работники лесного хозяйства и арендаторы лесного фонда создали и отремонтировали 140 км дорог противопожарного назначения. Работы продолжаются.

Кроме того, в Хакасии в 2019 году создали и обновили более 1600 км минерализованных полос.

«Кроме создания барьеров, мы проводим рубки ухода. Это повышает пожароустойчивость лесов», — прокомментировал и. о. руководителя департамента лесного хозяйства республиканского минприроды Олег Матвиенко.

В министерстве также подчеркнули, что в Хакасию в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» поступила новая техника, которая поможет в борьбе с лесными пожарами. Это восемь лесопожарных комплексов, три пожарные автоцистерны, два бортовых грузовика и так далее. Из федерального бюджета на приобретение этой техники в 2019 году выделили свыше 90 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в 2019 году зарегистрировано 23 лесных пожара на площади порядка 400 га. Произошло более 200 палов травы и 200 степных пожаров.

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