Пермь, , 07:01 — REGNUM В Перми утверждена новая документация по планировке города. Новый проект призван улучшить облик столица Пермского края, сделать улицы удобными и комфортными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Чиновники подчеркнули, что новый проект разработан с учетом основных положений Генерального плана города и замечаний, которые поступили в рамках публичных слушаний.

Документ определяет земельные участки для расширения существующей и создания новой улично-дорожной сети. В частности, на территории города предполагается реконструкция улиц, создание пешеходных и велодорожек, скверов, расширение тротуаров, обустройство газонов.