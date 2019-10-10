Чита, , 06:22 — REGNUM Забайкальские предприниматели в 2019 году могут рассчитывать на повышенное внимание и помощь со стороны как региональных, так и федеральных властей, поскольку для них предусмотрено 752 миллиона рублей, что в 10 раз больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова регионального министра экономического развития региона Андрея Кефера.

Чиновник напомнил, что новое руководство края придаёт большое значение созданию комфортных условий для ведения бизнеса в Забайкалье. В настоящее время в Министерстве экономического развития РФ рассматривается возможность уменьшения срока кредитной истории предпринимателя с пяти лет до года для получения им льготных кредитов.

Напомним, осенью 2018 года Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа и с этого времени на регион стали распространяться все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. Ранее федеральный бюджет выделил Забайкальскому краю ещё 500 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. И теперь общий объем субсидий на 2019 год для региона составляет более 735 миллионов рублей.

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