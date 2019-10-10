Владивосток, , 05:49 — REGNUM «Тихоокеанская Россия — территория здоровья» — форум под таким названием открылся во Владивостоке на острове Русский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Форум собрал врачей из больниц и медицинских центров со всего Дальнего Востока. Им предстоит обсудить ряд вопросов. В числе тем заявлены такие, как «Активное долголетие 50+», «Экспорт медицинских услуг. Потенциал Тихоокеанской России» и другие. В рамках форума пройдёт шестая международная выставка медицины, фармакологии и индустрии красоты.

Особое внимание на форуме будет уделено сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

«До конца этого года мы откроем пять центров амбулаторной онкологической помощи не только на территории Владивостока, начинаем продвижение и в край. На следующий год — это будет центр в Уссурийске. В 2021 — ещё пять центров. Всего откроем 11 центров», — рассказал врио вице-губернатора Приморья Виктор Фисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года вертолёты санитарной авиации в Приморье оказали помощь 140 больным, перевезя их из труднодоступной местности в медицинские учреждения.