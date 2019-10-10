Пекин, , 05:25 — REGNUM Китай обучит еще большее число профессионалов для ухода на дому за пожилыми людьми и детьми в рамках улучшения качества предоставления социальных услуг, говорится в совместном документе Министерства образования КНР и ряда смежных департаментов, передает 9 октября агентство Синьхуа.

Власти Китая запросили создать и улучшить образовательную систему для обучения указанного выше персонала, стимулируя профессиональные учебные заведения и колледжи обучить управленческий персонал и создать соответствующие специальности. Каждая провинция должна иметь по меньшей мере один вуз, который имеет все вышеописанное, говорится документе. Те же, кто уже задействован в сфере ухода за пожилыми и детьми должны будут пройти переподготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, только в китайской провинции Хэнань насчитывается 7734 жителя возрастом более 100 лет, при этом процесс старения населения Поднебесной продолжается с наращиванием темпа повсеместно.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Хэнань насчитывается 7734 жителя старше 100 лет