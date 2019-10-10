Челябинск, , 05:22 — REGNUM В Челябинске сотрудники завода «Мечел-Кокс» высадили 250 сосен в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Участие в акции приняли также министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев и руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников.

Деревья высадили на территории промышленного предприятия, возле новой экологичной установки по очистке коксового газа. Всего с начала 2019 года сотрудники завода высадили порядка одной тысячи лиственных и хвойных деревьев.