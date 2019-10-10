Таганрог, Ростовская область, 10 октября 2019, 04:14 — REGNUM Воспитательница детского сада из Таганрога (Ростовская область) сделала правильно, объяснив детям выражение «посадить на кол», хотя не стоило углубляться в детали, пояснила врач-психотерапевт Айна Громова телеканалу «360».
Комментируя обсуждаемое в массмедиа увольнение воспитателя детского сада после чтения ею детям сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок», Громова сказала:
«Это первый экзистенциальный кризис, когда ребёнок понимает, что он когда-то умрёт», — добавила врач.
Психотерапевт отметила при этом, что не отвечать детям, когда они спрашивают о чём-то, неправильно, как и обманывать их. Следовало объяснить, что «посадить на кол» — это такое наказание, не нужно было конкретизировать.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, воспитательницу коррекционной группы детского сада в Таганроге уволили в ответ на жалобу родителей. Одного из детей напугало объяснение фразы «…посажу тебя я на кол» из сказки Ершова.
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