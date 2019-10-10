Таганрог, Ростовская область, , 04:14 — REGNUM Воспитательница детского сада из Таганрога (Ростовская область) сделала правильно, объяснив детям выражение «посадить на кол», хотя не стоило углубляться в детали, пояснила врач-психотерапевт Айна Громова телеканалу «360».

Комментируя обсуждаемое в массмедиа увольнение воспитателя детского сада после чтения ею детям сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок», Громова сказала:

«О смерти должны говорить значимые люди, родители, и говорить об этом правильно, не транслировать тревогу. Процесс осознания смерти важно очень грамотно ребёнку объяснить, чтобы не заложить страхов».

«Это первый экзистенциальный кризис, когда ребёнок понимает, что он когда-то умрёт», — добавила врач.

Психотерапевт отметила при этом, что не отвечать детям, когда они спрашивают о чём-то, неправильно, как и обманывать их. Следовало объяснить, что «посадить на кол» — это такое наказание, не нужно было конкретизировать.

«Это будет правда, это отражает смысловое значение, но это не будет давать ребёнку ту информацию, которую он сейчас осмысливать не готов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воспитательницу коррекционной группы детского сада в Таганроге уволили в ответ на жалобу родителей. Одного из детей напугало объяснение фразы «…посажу тебя я на кол» из сказки Ершова.

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