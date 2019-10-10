Нижний Новгород, , 03:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде, куда 10 октября 2019 года для участия в международном форуме «Россия — спортивная держава» прибудет Владимир Путин, дольщики одной из проблемных строек планируют привлечь внимание президента к своей проблеме. В соцсетях распространяется сообщение, что дольщики ЖК «Квартал Европейский» планируют выйти на пикеты во время визита главы государства и попросить его о помощи, а на 19 октября планируется митинг, заявка на который уже подана, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Покажите Путину правду!» — пишут дольщики и напоминают, что в дорожной карте по ЖК снова сдвинули сроки.

В обращении дольщиков, обнародованном в телеграм-канале «Около Нижнего», говорится, что по объекту есть множество проблем. Например, с октября на объекте «должны были появиться строители», но «сроки опять сорваны», хотя ещё в апреле вице-премьер Виталий Мутко утвердил дорожную карту по достройке проблемных комплексов в Нижегородской области и туда попал и «Европейский».

»На запросы дольщиков о сроках ввода домов в эксплуатацию снова пришли отписки в стиле «дела идут, вас достроят». Кто? Когда?» — возмущены дольщики, отмечая, что просили встречу с губернатором, но вместо этого им пообещали встречу с его заместителем и ту без объяснения причин сдвинули с 8 октября на 20-е.

«Мы опять идём по кругу обещаний. Долгострою Европейскому уже 10 лет! Сколько ещё ждать? Где справедливость? У нас всего два дома высокой степени готовности. Нас категорически не устраивает, что нас опять задвинули на пятый-десятый план», — пишут дольщики и просят чёткого исполнения дорожной карты, появления строителей хотя бы до конца октября.

С 10 октября дольщики планируют выйти на пикеты и просить о помощи Владимира Путина.

Напомним, в преддверии прямой линии Владимира Путина, прошедшей в июне 2019 года, дольщики «Европейского» уже обращались с просьбой о помощи. Видеообращение участников строительства не попало в эфир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, застройщиком проблемной стройки выступало ООО «Квартстрой-НН», которое на сегодня признано банкротом и находится на этапе конкурсного производства. По данным с сайта компании, первая очередь проекта сдана в 2007 году, а вторая очередь включает в себя четыре дома, соединённых между собой стилобатной частью с эксплуатируемой кровлей.

По сведениям с официальной страницы конкурсного управляющего ООО, на конец июля 2019 года на включение в реестр участников строительства свои требования направили 342 дольщика (246 заявлений) и по 54% принято положительное решение.

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