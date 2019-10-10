Чжэнчжоу, Китай, , 03:28 — REGNUM В самой густонаселенной провинции Китая Хэнани зарегистрировано 7734 жителя, чей возраст превысил 100 лет по данным на июль текущего года, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

В городе Чжоукоу насчитывается 1085 столетних жителей на каждые 10 тыс. населения, сообщили в провинциальном департаменте гражданских связей. Статистика также показывает тренд на увеличение числа столетних жителей, поскольку насчитывается 2,45 млн пожилых жителей возрастом от 80 до 99 лет в регионе.

Власти провинции построили 2300 дневных центров ухода за стариками по данным на июль. Всего 1621 медицинское учреждение сотрудничает с местными домами престарелых.

Отметим, что Китай переживает неуклонный рост средней ожидаемой продолжительности жизни за последние семь десятилетий с момента основания КНР в 1949 году. Этот показатель вырос с 35 лет в год основания КНР до 77 лет в 2018 году, если верить данным Национального бюро статистики.

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