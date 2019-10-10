Новосибирск, , 01:48 — REGNUM В Новосибирске полицейские при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии провели рейды по местам «массовой концентрации иностранных граждан» в Ленинском районе города. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, проверено 195 граждан ближнего зарубежья, 30 из них доставлены в отдел полиции.

За «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания» составлено девять протоколов, 11 иностранных граждан помещены в спецприемник — их готовят к выдворению за пределы страны.

«Оперативно-профилактические мероприятия направлены на предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства», — подчеркнули в новосибирской полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 октября возле рынка в Ленинском районе Новосибирска произошла массовая драка. На Хилокском рынке заявили, что не имеют к ней отношения. А в МИД Киргизии подтвердил, что в драке участвовали граждане и уроженцы страны.

В настоящее время возбуждены и расследуются два уголовных делах по статье «Хулиганство» и «Вымогательство».

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