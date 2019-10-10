Москва, , 00:59 — REGNUM О разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ» сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

Уточняется, что законопроект разрабатывается во исполнение плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Законопроект направлен на исключение возможности уклонения от уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Сейчас этот вопрос регулируется статьей 157 УК РФ, устанавливающей ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин.

«При этом в возбуждении уголовного дела может быть отказано в связи с осуществлением должниками без уважительных причин нерегулярных и несущественных выплат, размер которых значительно ниже установленного исполнительным документом», — сообщили в ведомстве.

Если изменения будут приняты, это позволит «исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, а также будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц».

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