Москва, , 00:37 — REGNUM Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, если в доме слишком жарко, это перегружает сердечно-сосудистую систему. Подвергается нагрузке и иммунная система: растёт вероятность простудных заболеваний, болезней органов дыхания.

В холодных условиях люди, напротив, рискуют заболеть ангиной, бронхитом, пневмонией, заразиться инфекционным заболеванием. Могут усилиться и хронические заболевания.

Также отмечается, что в доме не должно быть повышенной или пониженной влажности.

«Так, в жилых комнатах, допустимая температура в холодное время года 18−24 градуса, а в теплый период года 20−28 градусов», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что коммунальные службы и управляющие компании должны обеспечивать оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме.

Читайте ранее в этом сюжете: Каждый пятый житель России лечит простуду чаем с малиной и бульоном