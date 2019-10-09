Москва, , 23:27 — REGNUM Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило открытый отбор общественных представителей для развития своей экосистемы и популяризации собственных сервисов.

Среди нововведений отбора — публичная активность участников: их смогут поддержать все желающие, причем как очно, приняв участие в мероприятиях, так и онлайн-голосованием.

Заявки на участие в отборе принимаются в системе Leader-ID.

Представительская сеть АСИ будет работать во всех регионах по каждому направлению — «Предпринимательство и технологии», «Молодые профессионалы», «Социальные проекты», «Городское развитие».

Первый этап отбора — онлайн-подача заявок — продлится до 10 ноября, претендентам нужно подготовить эссе по стратегии своего личностного и профессионального развития, а также видеопрезентацию.

Второй этап, на котором будут оцениваться способности нетворкинга и возможности участников по работе с сообществами, а также организация активностей в онлайн и оффлайн, состоит из двух шагов:

Первый — «Очная региональная активность» — пройдет с 14 по 24 ноября. Участники отбора должны будут провести открытые мероприятия на площадках инфраструктуры АСИ с презентацией своей стратегии.

Второй — «Онлайн-активность» — продлится с 14 ноября по 20 декабря. Приветствуется максимальная активность в цифровых медиа. Во время отбора специалисты оценят цифровой след участников. Также до 20 декабря пройдет онлайн-голосование за каждого из претендентов.

Третий, очный этап открытого отбора (финал), состоится 5−10 декабря в виде деловой игры. Участники должны будут найти решение реальных задач, стоящих перед АСИ при работе с проектами и инициативами агентства, развитии сообщества, вовлечении лидеров и взаимодействии с участниками экосистемы агентства. Итоги отбора подведут до конца 2019 года.

«Перед агентством стоит задача развития региональной, партнерской и экспертной сети, это наш приоритет. Мы впервые объявляем столь масштабный отбор — по 85 регионам и по четырем направлениям. Общественным представителям АСИ будут делегированы полномочия не только представления агентства в регионах по ключевым направлениям работы, но и по формированию партнерств, взаимодействию с сообществами, координации экспертной деятельности и реализации инициатив по задачам агентства», — заявила глава АСИ Светлана Чупшева в день начала отбора.

«На федеральном уровне у АСИ более двух тысяч партнерских организаций, необходимо развивать партнерство и на региональном уровне. К новым форматам добавляется работа с вузами-партнерами в рамках проектной и наставнической деятельности, а также экспертная работа в рамках создаваемых региональных экспертных групп. Центрами взаимодействия — домашними площадками всех активностей становятся «Точки кипения», сеть которых сейчас активно открывается в регионах. Всем участникам, подавшим заявки, будет предложено дальнейшее сотрудничество в рамках сообщества агентства с занятием возможной роли в экосистеме АСИ и использованием ее сервисов», — добавила Светлана Чупшева.

В рамках рабыты заседания Наблюдательного совета АСИ 18 сентября была представлена экосистема агентства, которая объединяет более 2,3 тыс. партнерских организаций, среди которых институты развития и фонды, частные компании, госкорпорации, общественные объединения, федеральные и региональные органы государственной власти.

Партнерские организации оказывают административную, консультационно-методологическую и информационную поддержку лидерам проектов, предоставляют доступ к своим сервисам, участвуют в экспертизе общественных отношений и оказывают содействие в снятии административных барьеров.