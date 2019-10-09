Москва, 9 октября 2019, 23:27 — REGNUM Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило открытый отбор общественных представителей для развития своей экосистемы и популяризации собственных сервисов.
Среди нововведений отбора — публичная активность участников: их смогут поддержать все желающие, причем как очно, приняв участие в мероприятиях, так и онлайн-голосованием.
Заявки на участие в отборе принимаются в системе Leader-ID.
Представительская сеть АСИ будет работать во всех регионах по каждому направлению — «Предпринимательство и технологии», «Молодые профессионалы», «Социальные проекты», «Городское развитие».
Первый этап отбора — онлайн-подача заявок — продлится до 10 ноября, претендентам нужно подготовить эссе по стратегии своего личностного и профессионального развития, а также видеопрезентацию.
Второй этап, на котором будут оцениваться способности нетворкинга и возможности участников по работе с сообществами, а также организация активностей в онлайн и оффлайн, состоит из двух шагов:
Первый — «Очная региональная активность» — пройдет с 14 по 24 ноября. Участники отбора должны будут провести открытые мероприятия на площадках инфраструктуры АСИ с презентацией своей стратегии.
Второй — «Онлайн-активность» — продлится с 14 ноября по 20 декабря. Приветствуется максимальная активность в цифровых медиа. Во время отбора специалисты оценят цифровой след участников. Также до 20 декабря пройдет онлайн-голосование за каждого из претендентов.
Третий, очный этап открытого отбора (финал), состоится 5−10 декабря в виде деловой игры. Участники должны будут найти решение реальных задач, стоящих перед АСИ при работе с проектами и инициативами агентства, развитии сообщества, вовлечении лидеров и взаимодействии с участниками экосистемы агентства. Итоги отбора подведут до конца 2019 года.
В рамках рабыты заседания Наблюдательного совета АСИ 18 сентября была представлена экосистема агентства, которая объединяет более 2,3 тыс. партнерских организаций, среди которых институты развития и фонды, частные компании, госкорпорации, общественные объединения, федеральные и региональные органы государственной власти.
Партнерские организации оказывают административную, консультационно-методологическую и информационную поддержку лидерам проектов, предоставляют доступ к своим сервисам, участвуют в экспертизе общественных отношений и оказывают содействие в снятии административных барьеров.