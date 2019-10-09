Москва, , 23:06 — REGNUM В 78 регионах России завершился региональный этап всероссийской футбольной акции «Уличный красава». Промежуточные итоги подвели сегодня на совещании в Исполкоме Общероссийского народного фронта. О них рассказалруководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«За два предыдущих этапа акции (муниципальный и межрегиональный) сыграно порядка 19 тысяч матчей. Из 1 270 команд в двух возрастных категориях (14−15 лет и 16−17 лет) определились лучшие. Теперь они представят свои регионы на окружном этапе, который пройдет с 18 по 20 октября», — отметил Игорь Кастюкевич.

Для каждого из округов определен город, в котором пройдут матчи последнего этапа перед финалом:

Южный федеральный округ — город Волжский;

Центральный федеральный округ — город Рязань;

Северо-Западный федеральный округ — город Выборг;

Северо-Кавказский федеральный округ — город Нальчик;

Приволжский федеральный округ — город Ижевск;

Уральский федеральный округ — город Екатеринбург;

Сибирский федеральный округ — город Омск;

Дальневосточный федеральный округ — город Чита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийская футбольная акция «Уличный красава» осенью 2018 г. объединила 85 субъектов Российской Федерации. Тогда в ней приняли участие более 3 500 дворовых команд. В новом сезоне число участников превысило 50 тыс. человек, а количество команд — 6 000. В выходные определились победители регионального этапа акции в Республиках Крым, Коми, Чеченской Республике, Еврейской автономной области, Самарской, Белгородской, Тамбовской, Ленинградской областях, а также в Приморском крае.

«Ребята играли как настоящие профессиональные футболисты. Если сравнивать с прошлым годом, то уровень команд заметно вырос, у кого-то даже появились собственные фан-клубы. Было приятно наблюдать, как на трибунах болельщики держат растяжки, звучат подбадривающие кричалки», — рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Иркутской области Евгений Духовников.

В 2019 глду число участников всероссийской футбольной акции по дворовому футболу «Уличный красава» заметно увеличилось, расширилась география, что говорит об интересе молодежи к соревнованию. Причем это заметно и по реакции в интернете. Суммарное количество просмотров тематических роликов об акции на сегодняшний день составило порядка 33 млн.

«Самое главное — максимальное вовлечение людей в эту акцию. Она замечательная. Давайте поговорим со звездами российского футбола, чтобы у наших ребят, участников «Уличного красавы», была возможность пообщаться и сыграть с лучшими командами страны. Думаю, мы сможем это обеспечить», — резюмировал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Игры финала всероссийской акции «Уличный красава» состоятся с 11 по 13 ноября в Сочи на стадионе «Фишт».

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