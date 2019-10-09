Москва, 9 октября 2019, 23:06 — REGNUM В 78 регионах России завершился региональный этап всероссийской футбольной акции «Уличный красава». Промежуточные итоги подвели сегодня на совещании в Исполкоме Общероссийского народного фронта. О них рассказалруководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.
Для каждого из округов определен город, в котором пройдут матчи последнего этапа перед финалом:
Южный федеральный округ — город Волжский;
Центральный федеральный округ — город Рязань;
Северо-Западный федеральный округ — город Выборг;
Северо-Кавказский федеральный округ — город Нальчик;
Приволжский федеральный округ — город Ижевск;
Уральский федеральный округ — город Екатеринбург;
Сибирский федеральный округ — город Омск;
Дальневосточный федеральный округ — город Чита.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийская футбольная акция «Уличный красава» осенью 2018 г. объединила 85 субъектов Российской Федерации. Тогда в ней приняли участие более 3 500 дворовых команд. В новом сезоне число участников превысило 50 тыс. человек, а количество команд — 6 000. В выходные определились победители регионального этапа акции в Республиках Крым, Коми, Чеченской Республике, Еврейской автономной области, Самарской, Белгородской, Тамбовской, Ленинградской областях, а также в Приморском крае.
В 2019 глду число участников всероссийской футбольной акции по дворовому футболу «Уличный красава» заметно увеличилось, расширилась география, что говорит об интересе молодежи к соревнованию. Причем это заметно и по реакции в интернете. Суммарное количество просмотров тематических роликов об акции на сегодняшний день составило порядка 33 млн.
«Самое главное — максимальное вовлечение людей в эту акцию. Она замечательная. Давайте поговорим со звездами российского футбола, чтобы у наших ребят, участников «Уличного красавы», была возможность пообщаться и сыграть с лучшими командами страны. Думаю, мы сможем это обеспечить», — резюмировал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Игры финала всероссийской акции «Уличный красава» состоятся с 11 по 13 ноября в Сочи на стадионе «Фишт».
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