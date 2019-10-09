Москва, , 22:41 — REGNUM Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на встрече с сотрудниками аппарата ЦИК ОНФ представил трех своих заместителей.

Заместителем направления, которое отвечает за региональную повестку, назначен Артем Бичаев. Он работает в Исполкоме Движения с 2013 г. и хорошо разбирается в региональной специфике. Ранее Артем Бичаев занимал должность начальника отдела территориального управления Исполкома ОНФ.

«Спасибо большое за доверие. У ОНФ широкая сеть региональных отделений, мы всегда были сильны региональным активом и продолжим этот вектор развития. Тем не менее мы готовы принимать в свои региональные команды новых инициативных людей, чтобы выстроить более эффективную работу. Будем еще более внимательными к проблемам людей на местах», — сказал Артем Бичаев.

Курировать направление, занимающееся проектной деятельностью, будет Дмитрий Поликанов. Он является заместителем председателя Общественной палаты Московской области, основателем и президентом благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

"Последние несколько лет я занимался решением социальных проблем и периодически сталкивался с тем, что упираешься в стену непонимания или равнодушия, не можешь продвинуть системное решение, не можешь помочь активным и неравнодушным людям, потому что не хватает ресурсов. Приход в ОНФ — это попытка выйти за эти рамки, создать механизмы, когда любая здравая, живая, ненадуманная инициатива, отвечающая запросу общества, может и должна быть поддержана. В современном мире главная ценность — это люди и их идеи. Нужно собрать эти сообщества на платформе ОНФ, дать им шанс реализовать задуманное через партнерские проекты. И одновременно проводить мониторинг проблемного поля страны, предлагать комплексные, а не «пожарные» решения с учетом общественной экспертизы», — отметил Дмитрий Поликанов.

За направление, которое занимается организационными вопросами, отвечает Юлия Зинченко. Она уже много лет работает в Исполкоме ОНФ. До этого Юлия Зинченко была заместителем начальника управления делами — главным бухгалтером.