Вашингтон, , 22:37 — REGNUM В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.

Арест Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По информации минюста, 30-летний Генри Кайл Фриз дважды передавал сотрудникам СМИ секретные данные, имеющие отношение к национальной безопасности страны.

Министерство юстиции предполагает, что Фриз состоял в интимных отношениях с одним из журналистов, причастных к этому делу.

Передача секретных данных была выявлена сотрудниками ФБР путём перехвата телефонных разговоров и личной переписки Фриза.

Теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

При этом министерство юстиции США не сообщает данных упомянутых журналистов и названий СМИ.

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