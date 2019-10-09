Лиепая, , 21:20 — REGNUM В Лиепае катастрофически не хватает врачей-онкологов, пишет портал LSM.

В третьем по величине городе Латвии различными формами рака больны около 6000 человек. Очередь на приём у врачей занимает многие месяцы. Всего в Лиепае работают пять онкологов. Они просто не в состоянии принять всех нуждающихся, поставить диагноз, назначить необходимые анализы и лечение. Разумеется, всё время ожидания болезнь прогрессирует.

Данные, собранные Институтом медицинской информации IQVIA, показывают: в Латвии тратят на борьбу с онкологическими заболеваниями, соответствующие лекарства, закупку нового оборудования и технологий примерно вдвое меньше, чем в остальных странах Прибалтики. В Литве сумма, выделяемая на 100 000 пациентов, составляет 900 000 евро в год, в Латвии — только 400 000.