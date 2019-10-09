Магас, , 20:36 — REGNUM На взятке попался полицейский в Ингушетии. Сотрудник полиции получил 30 тыс. рублей за незаконнную выдачу прав, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что сотрудник экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД МВД по Республике Ингушетия взял деньги от местного жителя за открытие категории «D» в водительском удостоверении. При этом полномочиями полицейского эти действия не были предусмотрены.

Взяточника задержали днем 8 октября сотрудники службы безопасности МВД по региону. Спецоперация «Оперативный эксперимент» была проведена совместно с сотрудниками управления ФСБ по Республике Ингушетия и бойцами СОБР «Рысь» ЦСН СР Росгвардии.

В настоящее время в отношении задержанного стража порядка возбуждено уголовное дело по статье УК ФР «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».