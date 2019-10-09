Москва, , 20:28 — REGNUM Генеральный директор Группы «ФосАгро», член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Гурьев избран членом Бюро Правления РСПП. Решение было объявлено на заседании РСПП 9 октября 2019 года.

«Мы рады избранию Андрея Гурьева в состав Бюро Правления РСПП, — сказал президент организации Александр Шохин. — Опыт генерального директора компании «ФосАгро» — системообразующего игрока в мировой отрасли минеральных удобрений и АПК, участвующей в обеспечении национальной и глобальной продовольственной безопасности, — будет крайне востребован в Бюро Правления РСПП, особенно в части отстаивания интересов по снятию заградительных барьеров на рынках зарубежных стран. Рассчитываем, что работа Андрея Гурьева на новом посту также поможет распространению среди российского бизнеса лучших практик в области корпоративной социальной ответственности, которой ФосАгро традиционно уделяет большое внимание, реализуя ряд важных социальных проектов, как в России, так и на уровне ООН».

С октября 2015 г. Андрей Гурьев занимает пост президента Российской ассоциации производителей удобрений; является 1-ым заместителем председателя Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию; сопредседателем Комиссии по агропромышленному комплексу; заместителем председателя Комитета по международному сотрудничеству; председателем подкомитета по сельскому хозяйству, переработке, водным и лесным ресурсам.

А.Гурьев также возглавляет Советы предпринимателей Россия — Бразилия и Россия-Аргентина, используя опыт, накопленный во время работы с коллегами из Южной Америки, которая увенчалась снятием ввозных пошлины на российские удобрения в этих странах.

«Я благодарен коллегам за доверие, — сказал Андрей Гурьев в ответ на назначение. — В новом качестве я намерен активно участвовать в реализации инициатив, направленных на защиту интересов российских производителей на зарубежных рынках, а также в области устойчивого развития. Уверен, совместными усилиями мы сможем способствовать дальнейшему росту конкурентоспособности отечественных предприятий».

На протяжении многих лет ФосАгро демонстрирует уверенный рост, являясь флагманом российской и мировой отрасли минеральных удобрений. Компания, являясь безусловным лидером по поставкам всех видов удобрений на приоритетный российский рынок, а также поставляя их еще в 100 стран мира, выступает гарантом продовольственной безопасности в России и мире.

В прошлом году раньше запланированного срока была реализована Стратегия развития, рассчитанная до 2020 года. Выпуск удобрений компании вырос более чем в 1,5 раза с 5,9 млн тонн в 2013 г. до 9,0 по итогам 2018 года, прогноз на 2019 год — 9,5 млн тонн.

Недавно компания презентовала новую Стратегию-2025. К этому году компания планирует ежегодно производить 11,7 млн тонн удобрений и кормовых фосфатов, линейка удобрений будет расширена до 50 наименований (сейчас их 39). Предполагается нарастить продажи удобрений на стратегически приоритетном рынке РФ до 3,7 миллионов тонн (с учетом сторонней продукции), в Европе — до 3,1 млн тонн в 2025 году с 1,9 млн тонн в 2018 году.

ФосАгро демонстрирует приверженность лучшим корпоративным практикам. Абсолютное большинство в Совете директоров компании составляют независимые директора (7 из 10), возглавляет его экс-глава Лондонской биржи Ксавье Роле. В стратегических документах компании закреплена приверженность принципам Устойчивого развития, реализацию которых на уровне Совета директоров координирует профильный комитет во главе с Ириной Боковой, ранее возглавлявшей ЮНЕСКО.

Являясь социально ответственной компанией, ФoсАгро реализует проекты в сфере образования, здравоохранения, молодёжной политики и поддержки спорта, создает рабочие места, заботится о существующих и воспитывает новые кадры. На всех предприятиях Группы «ФосАгро» функционируют современные физкультурно-спортивные объекты, центры питания и музейные комплексы. Представляя новую стратегию развития на Дне инвестора в Лондоне в сентябре А. Гурьев подчеркнул, что наряду с реализацией инвестиционных программ, компания продолжит реализовывать благотворительные и социальные программы, ежегодные расходы компании на которые превышают 2,5 млрд рублей.

В 2017 году ФосАгро стала первым и пока единственным в истории Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» обладателем Гран-При. Также компания возглавляла список российских компаний с лучшим ростом производительности труда за пять лет по версии газеты «Ведомости» и вошла в первый в истории американского Forbes рейтинг лучших работодателей мира, став одной из двух промышленных российских компаний, попавших в ТОП-500. В эти дни Группа «ФосАгро» отмечает свое 18-летие.

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