Магас, , 19:48 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали трое детей, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Автоавария произошла еще 31 августа 2019 года, а сообщение о возбуждении уголовного дела появилось только сейчас. Инцидент произошел ночью в городе Карабулаке. По данным следствия, на улице Осканова столкнулись два автомобиля — «Мерседес — 212» и «ВАЗ-21 114». В машине отечественного производства находились трое детей в возрасте одного года, восьми и двенадцати лет.

В результате ДТП все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи оказали детям необходимую медицинскую помощь.

Виновника аварии, нарушившего правила дорожного движения, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью детей, установит следствие.