Цхинвал, , 19:43 — REGNUM Югоосетинская общественная организация «Адамон ныфс» запустила проект «Психологи за здоровье нации». В Цхинвале, в офисе организации открылся кабинет психолога, где будет оказываться квалифицированная помощь на безвозмездной основе. Об этом 9 октября сообщает ИА «Рес».

Председатель «Адамон ныфс» Радион Гагиев отметил, что вопрос оказания психологической помощи в Южной Осетии стоит довольно остро, так как народ республики «долгое время жил в условиях перманентных войн».

К реализации проекта привлечены психологи из Северной и Южной Осетии. Получить психологическую помощь в кабинете могут и взрослые, и дети.

Читайте ранее в этом сюжете: В Цхинвале прошел круглый стол, посвященный психологической реабилитации