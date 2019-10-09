Ульяновск, , 18:42 — REGNUM В Ульяновске развивается сеть центров активного долголетия, клубов ветеранов по интересам и советов ветеранов городских предприятий. В том числе подписываются соответствующие соглашения между организациями, проводятся структурные изменения, этом сообщает администрация областного центра.

Соглашения о сотрудничестве подписано между МБУК «Руслан» и АНО «Сообщество граждан старшего поколения». Кроме того, принято решение об объединении ресурсов сразу двух центров Заволжского района — «В кругу друзей» ДК имени 1 Мая и «Володарец». Власти отмечают, что это позволить нарастить количество кружковых объединений по интересам и привлечь новых участников «серебряного» возраста. В частности, возрастёт численность групп по декоративно-прикладному творчеству, вокалу, хореографии и «скандинавской» ходьбе.

Всего в Ульяновске действуют более 150 клубов ветеранов по интересам, в том числе свыше 40 советов ветеранов предприятий и организаций, а также 11 центров активного долголетия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для пенсионеров организуют образовательный проект, направленный на открытие своего бизнеса. Цель программы — «превратить хобби и профессию» в бизнес. В регионе проживают более 300 тыс. граждан старшего поколения, из них более 5 тыс. — долгожители.