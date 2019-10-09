Андижан, Узбекистан, , 18:42 — REGNUM 27 человек обратились в инфекционную больницу Андижанского района в Узбекистане, сообщает 9 октября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что массовое отравление связано с употреблением торта, который принесли в школу родственники одного из учащихся. В настоящее время в больнице продолжают находиться 12 пациентов, 15 человек доставлены домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в областную инфекционную больницу Самарканда госпитализированы 26 человек с диагнозом «пищевая токсикоинфекция». Отмечается, что все пострадавшие употребляли хот-доги и шаурму в одном пункте питания.

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