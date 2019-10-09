Тюмень, , 18:33 — REGNUM В Тюмени оштрафована главный специалист местного управления социальной защиты. Женщина нарушила закон «О персональных данных», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тюменской области.

Установлено, что главный специалист при предоставлении государственной услуги по признанию граждан нуждающимися требовала от заявителей лишние документы — копии паспортов членов семьи. Тогда как регламентом это не предусмотрено и согласие на обработку персональных данных от членов семьи не получено.

В отношении главного специалиста управления социальной защиты по городу Тюмени было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ («Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством»). Чиновница оштрафована по решению суда на пять тысяч рублей.