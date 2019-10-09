Усинск, Коми, , 18:31 — REGNUM В Усинске не осталось ни одного инспектора ГИМС. Об этом на заседании правительственной комиссии по ЧС заявил глава горадминистрации Николай Такаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным МЧС по Коми, по штату на усинском участке должны работать четыре человека, ранее было два, а с прошлого года нет ни одного. Найти желающих занять должность инспектора не удалось. Уже скоро в Усинске оборудуют ледовые переправы, а инспектировать и проверять их будет некому.

Пока обязанности по инспектированию участка будут возложены на печорких инспекторов, но городские власти опасаются, что «выездные» специалисты не всегда смогут оперативно отреагировать на проблемы ледовых переправ.

Добавим, что несудоходные реки Коми будут открыты до ледостава, предварительно, до 20 октября 2019 года. Ориентировочная дата окончания навигации на судоходных реках назначена на 13 октября.