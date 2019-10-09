Москва, , 18:18 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом он заявил 9 октября на встрече с президентом России.

«Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены», — сказал Медведев.

Он отметил, что большинство граждан для получения медицинской помощи обращаются в поликлиники и местные больницы.

Согласно документу, в России пройдёт инвентаризация объектов здравоохранения.

«Их очень много и они в очень разном состоянии. Какие-то из них приличные, приемлемые, а какие-то в весьма непростом состоянии в настоящий момент находятся. Это, прежде всего, как раз первичное звено, ЦРБ, поликлиники», — пояснил глава правительства.

По его словам, важно изменить систему оплаты труда медработников первичного звена.

«Как вы и сказали, мы подготовим предложения так, чтобы решения были сбалансированы, но в то же время они способствовали закреплению кадров в первичном звене», — сказал премьер-министр. Он добавил, что задача не только исключительно важная, но и сложная.

Цена реформирования первичного звена медицины ранее обсуждалась на совещании президента России и членов федерального правительства.