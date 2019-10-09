Москва, , 18:11 — REGNUM Два законопроекта по «регуляторной гильотине» будут внесены правительством РФ в Государственную думу в ноябре 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер Константин Чуйченко на совещании президента и правительства.

Проекты законов должны реформировать механизм контрольно-надзорной деятельности в России. В разработке находятся два документа — «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре)».

«Я думаю, что в ноябре мы внесем оба законопроекта на рассмотрение Госдумы», — заявил вице-премьер.

Он отметил, что эта работа затронет практически каждого гражданина страны и к ней подключились три десятка ведомств.