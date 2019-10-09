Ташкент, , 18:11 — REGNUM В городах Узбекистана ощутили подземные толчки из-за землетрясения в Афганистане, сообщили 9 октября в пресс-службе МЧС республики.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 524 км к югу от Ташкента. Землетрясением магнитудой 5,5 произошло на востоке Афганистана в 102 км от населенного пункта Талукан.

Подземные толчки силой 2 балла ощутили в Ташкенте, Намангане, Андижане, Фергане, Гулистане, Джизаке, Самарканде, Карши. В Термезе колебания доходили до 3 баллов.

Напомним, 29 мая в 405 км к западу от Ташкента произошло землетрясение магнитудой 4,3. Глубина залегания подземных толчков — 19 км. Землетрясение силой 2 балла ощутили жители Бухары и Навои.

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