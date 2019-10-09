Якутск, , 18:09 — REGNUM В Якутске открыли бюст мурманчанину, спасшему ценой своей жизни четверых детей.

Торжественное открытие бюста Володе Губину Якутск.рф

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Якутска, трагедия произошла 8 октября 1964 года. Володя Губин возвращался вечером вместе с супругой с работы. Жили они в двухэтажном доме около озера, на льду которого в тот вечер катались «паровозиком» дети. Лед проломился и сразу четверо школьников оказались в воде. Не задумываясь, мужчина бросился в холодную воду. Перепуганные дети цеплялись за него и тянули вниз. Помощь пришла не сразу. Детей Губин спас, но сам, обессиленный, выплыть не смог и утонул.

За проявленное мужество в январе 1965 года Владимир Сергеевич Губин был посмертно награжден орденом «Знак Почета». В Якутске его именем названа улица, на которой он жил (раннее была улица Озерная), теплоход ЛБУПа, позднее административный округ стал назваться «Губинский».

Спустя 55 лет после подвига на торжественной церемония открытия бюста собрались друзья и коллеги Владимира Губина, жители Якутска. С историческим событием горожан поздравил руководитель Управы Губинского округа Айаал Бурцев, председатель Общественного Совета Губинского округа Владислав Дмитриев, главный архитектор города Якутска Семен Сергеев.

Добавим, что Владимир Губин родился в 1939 году в городе Мурманске. В 1963 году с отличием окончил институт и по направлению Министерства речного флота прибыл в Якутск, где был назначен старшим экономистом Якутского техучастка Ленского бассейнового управления.