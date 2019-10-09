Красногорск, 9 октября 2019, 18:10 — REGNUM В Подмосковье с начала октября 2019 года приступили к строительству восьми образовательных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 октября в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, в регионе возводят детский сад, две пристройки к школам, и пять новых школ. Финансирование строительства осуществляется за счет средств бюджета области.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье после начала работы «Школьного портала» в 2015 году педагоги экономят от 20 часов в четверть.
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