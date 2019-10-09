Ташкент, , 17:55 — REGNUM Ташкентский фарфоровый завод реконструировали с помощью оборудования китайской компании Huanggang Huauao Zhongbo Klin Technology Co. Ltd, сообщает 9 октября издание «Подробно.uz».

Отмечается, что стоимость проекта составила 87 млрд сумов ($9,2 млн), а новая производственная мощность завода — 30 млн единиц кухонной утвари. Продукцию планируется поставлять как на внутренний рынок, так и экспортировать в Россию, Грузию, Азербайджан, на Украины и в страны Туркестана.

9 октября производственные площади завода посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства поручил расширить производство и превратить его в кластер.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская компания Minh Yuan Silu планирует построить стекольный завод на территории свободной экономической зоны «Джизак» в Узбекистане. Стоимость проекта составляет $110 млн.

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