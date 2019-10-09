Губкин, Белгородская область, , 18:01 — REGNUM Министерство науки и высшего образования РФ в своей базе данных не нашло информации о присуждении учёной степени кандидата (доктора) наук и о присвоении учёного звания доцента (профессора) бывшему главе города Губкина Белгородской области Анатолию Кретову. Запрос в ведомство во время предвыборной гонки 2019 года направил губкинский депутат от партии «Справедливая Россия» Николай Новиков.

Ответ Минобрнауки опубликовали 9 октября в интернет-сообществе «Губкин говорит». Депутат обосновал свой запрос тем, что избиратели задавали ему вопрос о достоверности этой информации. По итогам довыборов 8 сентября 2019 года Анатолий Кретов стал председателем Совета депутатов Губкинского городского округа. Свой уход с поста мэра города он объяснил истечением срока действия договора.

Анатолий Кретов возглавлял город 23 года. В Совет депутатов он избирался как самовыдвеженец.

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