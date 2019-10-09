Красногорск, , 17:55 — REGNUM В Московской области заключили 49 новых договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом ИА REGNUM сообщили 9 октября в пресс-службе Госадмтехнадзора Подмосковья.

Как заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, большую часть договоров заключили в Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Серпухове, Химках, Одинцове, Орехово-Зуеве, Пущино, Солнечногорске. В ведомстве также напомнили, что нарушение правил утилизации отходов влечет за собой административную ответственность согласно статье 8.2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предполагающую наложение штрафов до 2 тыс. рублей на граждан, до 30 тыс. рублей на должностных лиц, до 250 тыс. рублей на юридических лиц и иные санкции.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье с начала 2020 года собрали 324 тонны электролома.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье в 2019 году собрали и переработали 324 тонны электролома