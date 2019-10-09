Мурманск, , 17:40 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подарил главе государства толстовку с надписью «На Севере — жить!». Об этом он сообщил журналистам «Маяка».

Андрей Чибис Gov-murman.ru

По словам Чибиса, придуманный его командой слоган, уже успел полюбиться северянам.

«Здорово, что это стало брендом области и мотивирует людей. На самом деле все охотятся на эти толстовки: предприниматели их шьют, продают и насколько я знаю, они пользуются огромным спросом», — заявил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом власти Мурманской области представили программу с названием «На Севере — жить!». Слоган был основным и в недавней предвыборной кампании нового губернатора региона Андрея Чибиса. Сам глава региона оптимистичный слоган на своей одежде демонстрирует даже на официальных встречах. Например, в футболке с этой надписью он появился на сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии ООН в Женеве.