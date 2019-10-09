Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM В Екатеринбурге закроют для движения улицу Калинина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии уточнили, что будет перекрыт участок между ул. Стахановской и ул. Ильича. Движение закроют для организации сетей дождевой канализации в района дома по ул. Калинина, 26.

Ограничения продлятся с 14 октября по 1 ноября 2019 года.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на девять месяцев закрыли движение по ул. Садовой. Причиной ограничений стало строительство жилого дома.

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