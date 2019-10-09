Кострома, , 17:20 — REGNUM В Костроме открылся центр дневного пребывания для пожилых людей, — сообщает Kostroma.Today.

Группу на 35 человек организовали в Заволжском доме-интернете. Работать она будет по принципу детского сада. Представители старшего поколения смогут посещать ее 6 дней в неделю. Принимают в нее пенсионеров с возрастными нарушениями здоровья, в том числе — ментальными. С ними будут заниматься медсестры, инструкторы, психологи, культорганизаторы.

Стоимость проекта — 6,5 млн рублей. Деньги выделили из федерального и областного бюджетов. Около 400 тысяч рублей собрали сами костромичи.

«Жертвователями стали костромичи, которые купили в январе билеты на концерт «Праздник непослушания». На эти средства закупили мультимедийное оборудование, тренажеры для поддержания жизненного тонуса, мебель. Так что в открытии этого центра есть их весомый вклад», — рассказал соорганизатор благотворительного концерта Борис Копенкин.

Это первый подобный центр в Костромской области.