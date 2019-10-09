Посёлок Шиес, Архангельская область, , 17:20 — REGNUM Срок аренды одного из участков, на котором развернул деятельность инвестор проекта «Шиес» — ООО «Технопарк» — закончился месяц назад, однако до сих пор на землях регионального находятся стройматериалы и сооружения, возведенные арендатором, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участок в 15 га был дан по оговор аренды в безвозмездное пользование. 10 сентября срок договора аренды истек.

Согласно официальному ответу на запрос Северодвинского телевидения, на участке были выявлены «факты возведения временных сооружений и размещения строительных материалов, а также наличие палаток и навесов в количестве 39 штук».

Министерство направило в адрес учреждения уведомление о необходимости рекультивации участка, но спустя месяц работы по приведению участка в «доарендный» вид так и не начались.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов ситуацию пока не прокомментировал. Ранее он заявлял СМИ, что рассчитывает вернуть землю после окончания срока аренды.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации я должен получить объект обратно с восстановленным параметрами», — подчеркивал глава региона.

Напомним, проект «Экотехнопарк «Шиес» находится на стадии предпроектной подготовки. Несмотря на то, что строительные работы на Шиесе приостановлены, объект продолжает быть источником общественного напряжения. Последнее нападение на объект, как сообщало ИА REGNUM, произошло в ночь на 8 октября.