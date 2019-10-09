Симферополь, , 17:21 — REGNUM Около двух десятков крымчан стали фигурантами уголовных дел об уклонении от службы в армии по итогам весенней призывной кампании 2019 года. Об этом 9 октября на пресс-конференции в Симферополе сообщил военный комиссар РК Олег Ермилов.

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

«По результатам прошлого призыва было возбуждено порядка 20 уголовных дел в отношении призывников, которые явно уклоняются от службы в армии», — рассказал Ермилов.

Он также напомнил, что за это правонарушение полагается только штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в российскую армию отправят служить более двух с половиной тысяч крымчан.

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