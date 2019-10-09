Симферополь, 9 октября 2019, 17:21 — REGNUM Около двух десятков крымчан стали фигурантами уголовных дел об уклонении от службы в армии по итогам весенней призывной кампании 2019 года. Об этом 9 октября на пресс-конференции в Симферополе сообщил военный комиссар РК Олег Ермилов.
Он также напомнил, что за это правонарушение полагается только штраф.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в российскую армию отправят служить более двух с половиной тысяч крымчан.
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