Нижневартовск, Югра, , 17:03 — REGNUM В Югре сотрудники полиции Нижневартовска вручили паспорт гражданина России 99-летней женщине, которая всю жизнь прожила на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по городу Нижневартовску.

Начальник отдела по вопросам миграции полиции Нижневартовска Нина Чаленко вручает паспорт новому гражданину России УМВД России по Нижневартовску

Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на Украине. В солидном возрасте ей пришлось переехать к дочери в Нижневартовск.

Украинская пенсионерка обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления документов для проживания на территории России. Югорские полицейские с пониманием отнеслись к почтенному возрасту заявительницы и в кратчайшие сроки оформили ей паспорт гражданина Российской Федерации.