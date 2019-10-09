Нижневартовск, Югра, 9 октября 2019, 17:03 — REGNUM В Югре сотрудники полиции Нижневартовска вручили паспорт гражданина России 99-летней женщине, которая всю жизнь прожила на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по городу Нижневартовску.

Начальник отдела по вопросам миграции полиции Нижневартовска Нина Чаленко вручает паспорт новому гражданину России
Начальник отдела по вопросам миграции полиции Нижневартовска Нина Чаленко вручает паспорт новому гражданину России
УМВД России по Нижневартовску

Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на Украине. В солидном возрасте ей пришлось переехать к дочери в Нижневартовск.

Украинская пенсионерка обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления документов для проживания на территории России. Югорские полицейские с пониманием отнеслись к почтенному возрасту заявительницы и в кратчайшие сроки оформили ей паспорт гражданина Российской Федерации.