Ханой, , 17:33 — REGNUM 8 октября в Ханое в центре международных выставок состоялось торжественное открытие выставки достижений промышленности.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в этом году в выставке принимает участие более 300 промышленных компаний. В их числе: компании из Вьетнама, Республики Кореи, России, Японии и Китая.

Выставка продлится с 8 по 11 октября. Общая площадь выставочного зала — более 6000 квадратных метров. Ожидается, что выставку посетит более восьми тысяч человек.