Волгоград, , 16:55 — REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично представил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и руководству ключевых федеральных ведомств ход реализации работ по обводнению Волго-Ахтубинской поймы. Один из проектов, реализуемых в регионе, был представлен на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве 9 октября, сообщили в пресс-службе администрации области.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Стенд Волгоградской области стал одним из первых, который посетили глава правительства, заместитель председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«По вашему поручению, Дмитрий Анатольевич, мы приступили к реализации наиважнейшего не только для Волгоградской области, но и всего юга России проекта по обводнению реки Ахтуба и Волго-Ахтубинской поймы. Это крупнейшая речная долина, которую образовали реки Волга и Ахтуба. Её протяженность — 450 километров, ширина — до 40 километров», — пояснил Андрей Бочаров.

В регионе уже начали проектирование комплекса гидротехнических сооружений, работы завершат в 2020 году. Строительство объекта решит часть экологических проблем и улучшит мелиорацию, что скажется на увеличении объёма производства овощей до 2,2 миллиона тонн в год.

«Это очень важная и серьёзная тема. Проект подкреплён федеральным финансированием», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, проект по обводнению Волго-Ахтубинской поймы был представлен Андреем Бочаровым президенту РФ Владимиру Путину 8 августа 2019 года. Наполнение поймы скажется на жизни 500 тысяч человек, проживающих на этой территории, и позволит на 20% снизить зависимость страны от импортной овощной продукции.