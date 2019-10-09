Ростов-на-Дону, , 16:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону принимают варианты названия улицы, расположенной за стадионом «Ростов-Арена». Конкурс объявлен на сайте городской администрации.

«За три дня поступило уже более 30 вариантов. Наиболее популярные из них: улица Виктора Понедельника, улица Олимпийская и улица Чемпионата мира», — говорится в сообщении.

Уточняется, что окончательное решение примет комиссия по наименованиям до конца 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что стадион «Ростов-Арена» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Спортобъект стал домашней площадкой для футбольного клуба «Ростов».